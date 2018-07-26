Управляющие компании Петрозаводска выкосили миллион квадратных метров газонной травы

Администрация города контролирует работы по летнему содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Как отметила начальник отдела инженерной инфраструктуры жилищного хозяйства Наталья Чернобай, пятнадцать управляющих организаций полностью завершили первичное выкашивание травы на газонах, две из них - ООО "ОнегоСтройСервис" и ООО УК "ПТЗ" - уже провели вторичный покос травы.

На этой неделе вторичное выкашивание газонной растительности продолжают управляющие организации ООО "Гарантия-Плюс", ООО "Жилой дом+", ООО "ТеплоАвтоматика", ООО "Мастер-ремонт", ООО "Лидер", ООО УК "Территория".

Общая площадь газонов на придомовых участках Петрозаводска - более 1,7 миллиона квадратных метров, скашивание травы уже завершено более чем 55 процентах этой территории.