Управляющие компании плохо убирают снег во дворах и недостаточно чистят крыши от сосулек

Сотрудники «Службы заказчика» выявили 88 нарушений правил содержания многоквартирных домов и дворов в карельской столице.

За прошлую неделю сотрудники муниципальной «Службы заказчика» проверили, как жилищные организации содержат 244 многоквартирных домов. По итогам обследования они нашли 88 нарушений. Из них 37 относятся к уборке снега, 16 — к очистке кровель от сосулек. Часть нарушений связана с ненадлежащим обслуживанием общего имущества, неисправностями на системах холодного и горячего водоснабжения, посыпкой наледи и содержанием фасадов.



В адрес управляющих компаний было направлено 55 уведомлений о необходимости оперативно устранить найденные нарушения.

«Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия», — написали в официальном паблике мэрии Петрозаводска.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 74 нарушения, выявленных ранее. О принятии необходимых мер информацию не предоставили ООО «Карельская Лифтовая Компания» и ООО «Жилой дом+».

В городской мэрии также сообщили о возможности горожан сообщить о плохом качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры в единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051.