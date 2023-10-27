Управляющие компании продолжают плохо убирать газоны во дворах Петрозаводска

Сотрудники «Службы заказчика» выявили 41 нарушение правил содержания многоквартирных домов и дворов в карельской столице.

За прошлую неделю сотрудники муниципальной «Службы заказчика» проверили, как жилищные организации содержат 167 многоквартирных домов. По итогам обследования они нашли 41 нарушение. Из них 22 относятся к ненадлежащему обслуживанию общего имущества.



Кроме того, часть нарушений связана с уборкой мусора на тротуарах и газонах, содержанием фасадов, открытыми чердаками и подвалами, а также неисправностями систем горячего и холодного водоснабжения, сообщили в мэрии города.



В адрес управляющих организаций направлено 35 уведомлений о необходимости оперативно устранить найденные нарушения.



«Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия», — говорится в сообщении петрозаводской администрации.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 17 нарушений, выявленных ранее. О принятии необходимых мер информацию не предоставило ООО «Вектор Чистоты».



В мэрии также сообщили о возможности горожан сообщить о плохом качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры - в единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051.