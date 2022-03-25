Реклама
Продвижение бизнеса в соцсетях в современных условиях
25.03.2022 11:43
Судья, работники прокуратуры и МВД подрались в московском ресторане
28.03.2022 22:00
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
28.03.2022 17:09
Актерам раздали маски
Новое
Сегодня 15:09

Управляющие компании в Карелии поплатились за сосульки на крышах домов

Новости. Общество
14:18, 29 Марта 2022
фото: © Игорь Лежнев / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Прокуратура добилась привлечения двух управляющих компаний Костомукши к ответственности за плохую очистку кровель домов от сосулек.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурорская проверка показала, что три многоквартирных 5-этажных дома, которые обслуживают эти управляющие компании, содержались в ненадлежащем состоянии. 

«На крышах домов обнаружены множественные скопления снега и наледи в виде ледяных сосулек, свисающих по периметру зданий, появление и развитие наледей своевременно не ликвидировалось», — говорится в сообщении.

По требованию прокуратуры управляющие компании удалили наледи и сосульки с крыш домов, но этим ведомство не ограничилось.

По результатам проверок в отношении юридических лиц и их руководителей были возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы рассмотрел Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Республики Карелия. Он принял решения о назначении штрафов на общую сумму 350 тыс. рублей.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе

Аналитика

Сегодня 15:30
Политкухня
«Абсолютно не бедный человек»
Как защита Геннадия Боднарчука доказывала суду, что в высоких доходах семьи бывшего спикера Петросвета нет ничего криминального.
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022 15:19
Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное
25.03.2022 14:45
Больничные палаты станут офисом
24.03.2022 15:27
«Находимся в панике и верим в лучшее»
24.03.2022 14:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:09
Без политики
Актерам раздали маски
В Музыкальном театре Карелии вручили республиканскую театральную премию.
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.