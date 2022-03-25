Управляющие компании в Карелии поплатились за сосульки на крышах домов

Прокуратура добилась привлечения двух управляющих компаний Костомукши к ответственности за плохую очистку кровель домов от сосулек.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурорская проверка показала, что три многоквартирных 5-этажных дома, которые обслуживают эти управляющие компании, содержались в ненадлежащем состоянии.

«На крышах домов обнаружены множественные скопления снега и наледи в виде ледяных сосулек, свисающих по периметру зданий, появление и развитие наледей своевременно не ликвидировалось», — говорится в сообщении.

По требованию прокуратуры управляющие компании удалили наледи и сосульки с крыш домов, но этим ведомство не ограничилось.

По результатам проверок в отношении юридических лиц и их руководителей были возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы рассмотрел Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Республики Карелия. Он принял решения о назначении штрафов на общую сумму 350 тыс. рублей.