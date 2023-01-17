Управляющий Социальным фондом ответит на вопросы о едином пособии в прямом эфире

Юлия Ермакова также расскажет о новом пособии и том, с какими вопросами можно обращаться в Социальный Фонд

Управляющая отделением Социального фонда России по Республике Карелия Юлия Ермакова в соцсетях проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей в рамках проекта «Объясняет ЦУР». В частности, она расскажет о новом едином пособии на детей и беременных женщин, а также о нюансах и условиях выплаты.

Еще одна тема прямой линии — с какими вопросами можно обращаться в Социальный фонд и почему он заменил собой сразу и Пенсионный фонд, и Фонд социального страхования.

Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Трансляция начнется 19 января в 18:20.

«ЦУР объясняет» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.

Фото Ермаковой предоставлено Социальным Фондом по республике Карелия.