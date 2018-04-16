Управляющим компаниям Карелии пригрозили правоохранительными органами

Компаниям, не убирающим закрепленные за ними территории, предрекли проверки правоохранительными органами.

Такое предупреждение сделал глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании в правительстве с участием руководителей республиканских министерств и муниципальных образований, где обсуждались вопросы обеспечения бесплатными лекарствами, ремонта дорог, расселения аварийных домов, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов.

Как отметил Парфенчиков, все ключевые задачи совместной работы определены по итогам рабочих поездок в районы и непосредственного общения с местными жителями.

Обсуждая тему уборки территорий, руководитель региона заметил, что к организациям, которые не следят за чистотой закрепленных за ними участков, будут применены самые жесткие меры – вплоть до проверок правоохранительными органами.