Управляющую компанию в Петрозаводске оштрафовали за неисполнение требований властей

За неисполнение предписания госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору управляющая компания оштрафована на 100 тысяч рублей.

В комитет поступило постановление мирового суда Петрозаводска, который признал управляющую компанию МУП "ПетроГИЦ" виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее госкомитет провел проверку в многоквартирном доме № 23 по улице Чернышевского в Петрозаводске, где были зафиксированы многочисленные нарушения содержания общего имущества многоквартирного дома: обрушения штукатурно-окрасочного слоя на стенах, сгнивший канализационный стояк, разрушение бетонного крыльца при входе в подъезд, зафиксирован бытовой мусор на лестничной клетке, прогибы и зыбкость лестничных маршей на первом и вторых этажах, нарушены требования содержания придомовой территории и множество других нарушений.

Управляющей организации было выдано предписание о необходимости устранения многочисленных нарушений. Однако компания не исполнила полностью предписание надзорного органа.