Управляющую компанию обязали сделать перерасчет за дополнительные коммунальные услуги

Работы, дополнительно указанные в квитанциях, не входили в договор обслуживания многоквартирного дома.

Госкомитет Карелии по жилищному надзору защитил права собственников в Петрозаводском городском суде.

В течение года обслуживающая дом компания производила начисления платы по таким дополнительным строкам, как «дезинфекция», «проведение энергетического обследования», «санобработка-дератизация», «промывка системы отопления», «чистка кровли от снега».



Такие работы, пояснили в Госкомитете, не входят в перечень работ согласно договору обслуживания многоквартирного дома, но их должна выполнять управляющая компания. Такие услуги являются работами текущего характера и выполняются в рамках платы за содержание и ремонт жилого помещения.



Госкомитет обратился в Петрозаводский городской суд с просьбой обязать обслуживающую организацию произвести перерасчет по дополнительным строкам в платежных документах.

В итоге суд признал требования надзорного ведомства обоснованными. Заявительницам произвели корректировку платы на общую сумму почти в шесть тысяч рублей, уточнили в Госкомитете.