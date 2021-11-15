Упрдор «Кола» утверждает, что участок дороги в Карелии, где погибли люди, был почищен и посыпан песком

Ссылаясь на данные системы «ГЛОНАСС», Упрдор "Кола" утверждает, что расчистка участка дороги и его обработка выполнялась в Медвежьегорском районе незадолго до аварии, в которой погибли водитель и 6-летняя девочка.

Управление федеральной автодороги "Кола" высказало официальную позицию по поводу смертельной аварии 7 декабря, которая, по сообщению ГИБДД Карелии, произошла в Медвежьегорском районе, на скользком участке.

Напомним, 7 декабря на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком и вылетел с дороги. В результате ДТП 18-летний водитель легковушки и девочка шести лет погибли на месте, еще один пассажир — 30-летняя женщина — была госпитализирована.

"Выяснением обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, случившегося 7 декабря на 610-м километре автодороги «Кола», занимаются правоохранительные органы. Согласно данным сотрудников ГИБДД, в ходе осмотра на покрытии проезжей части был обнаружен снежный накат, поверхность трассы не была обработана противогололедными материалами. Вместе с тем, согласно данным системы «ГЛОНАСС», расчистка этого участка дороги и его обработка пескосоляной смесью выполнялась в этот день незадолго до аварии", - говорится в пресс-релизе Упрдор "Кола".

При этом в Управлении утверждают, что погибший водитель шел на обгон, хотя эта информация отсутствовала в сообщениях ГИБДД.

"Окончательную причину ДТП, повлекшего человеческие жертвы, установит суд, тем не менее, согласно имеющимся документам, водитель, двигавшегося в южном направлении автомобиля ВАЗ 21102, при совершении обгона в условиях снегопада, не убедившись в безопасности маневра выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «IVECO» с прицепом, двигавшемся в северном направлении, что повлекло трагедию.

В связи с этим ФКУ Упрдор «Кола» настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными, выдерживать безопасную дистанцию и скоростной режим, неукоснительно соблюдать п. 10.1 и остальные требования Правил дорожного движения", - говорится в пресс-релизе Упрдор "Кола".

Напомним, что по факту смертельного ДТП в отношении собственника дороги возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 200 до 300 тысяч рублей.