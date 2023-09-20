Ураган сорвал обшивку дома в Петрозаводске и повалил деревья в Муезерском районе

О последствиях пронесшегося по Карелии урагана рассказали в Госкомитете по ОЖ и БН, также плачевные результаты стихии попали на фото.

Так, фотографии сорванной ветром обшивки дома опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«ЧП на Владимирской, 4. Обломилась огромная ветка на провод, подведенный к нашему дому от здания под номером 6, и оторвало кусок обшивки дома. Капитальный ремонт проводился в 2017 году», — написали в паблике.

А председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков на своей странице в соцсети рассказал о последствиях урагана в поселке Ледмозеро Муезерского района.

Там пожарные расчищали дороги от поваленных деревьев.

Восстановлением энергоснабжения поселка занималась ремонтно-восстановительная бригада ОАО РЖД.

Вопрос восстановления кровли домов рассматривался на рабочем совещании администрации Муезерского района, уточнил глава ведомства.

Напомним, в среду, 20 сентября, циклон «Ян» обрушился на Карелию и принес сильные дожди и порывистый ветер.