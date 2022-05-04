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Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»

Новости. Общество
15:43, 08 Мая 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Экономист из Карелии дал советы, как пережить сегодняшние непростые времена и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями.

Мы продолжаем рубрику «Уроки выживания», в которой эксперты делятся своими советами, как пережить трудные времена. Наш новый гость - Николай Колесников - заместитель директора по научной работе Института экономики Карельского научного центра РАН: 

- Наличные – самый надёжный способ хранения, если бы не одно но – обесценивание. Если у вас сейчас есть 100 тысяч рублей, то к концу года под воздействием инфляции их покупательная способность снизится до 85-90 тысяч рублей.

Что же делать со средствами? Моя точка зрения, что часть сбережений лучше все-таки иметь в виде наличных средств – «на всякий случай». Это должна быть сумма примерно на 2 недели, месяц проживания. Еще часть средств – из расчета также на месяц проживания – можно иметь в наличной валюте. А остальное – если таковые средства имеются – сохранить на депозите или вложить в облигации. Депозиты сейчас покрывают инфляцию, главное выбрать надежный проверенный банк, который либо входит в системообразующие, либо относится к банкам с господдержкой.

Размышления эксперта, находится ли российская экономика за "железным занавесом", грозит ли нам дефолт и что делать в этой ситуации жителям Карелии, читайте в рубрике "Уроки выживания". 

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