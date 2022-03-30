«Уроки выживания»: как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время

Новый проект «Уроки выживания» мы начинаем с полезных советов семейного психолога из Петрозаводска.

«Уроки выживания» — так мы назвали новый проект «Столицы на Онего», в котором будем размещать интересную и полезную информацию, советы и лайфхаки, чтобы помочь всем нам пережить это непростое время.

Как не сойти с ума, читая новости, как уберечь от негатива детей, как вести соцсети, чтобы случайно не нарушить закон (ведь столько всего нового появилось в нашем законодательстве!).

Чем заменить исчезнувшие импортные продукты и лекарства, как сохранить сбережения при такой инфляции, где достать то, чего нет в магазинах, и что приготовить на ужин…

Кстати, а что теперь с недвижимостью и автомобилями? Если нужно купить или продать, стоит ли это делать сейчас? А если рискнуть и отправиться в путешествие, какие страны сейчас можно посетить?

Мы не знаем ответы на все эти вопросы, но есть те, кто знают, — советы могут дать эксперты в своих областях и те, кто «проверили на себе».

И первые рекомендации — от семейного психолога из Петрозаводска Анны Кудрявой, которая дала советы, как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время.

Первый урок выживания читайте здесь.