Дети из карельского поселка вынуждены добираться до школы на такси

Родители школьников из посёлка Берёзовка, которые учатся в школе № 8 Кондопоги, столкнулись с проблемой. Уже несколько месяцев они оплачивают такси, так как школьный автобус перевозит учеников только в школу № 7.

Еще в сентябре 2025 года детям из Березовки, обучающимся в кондопожской школе № 8, отказали в проезде на школьном автобусе. Им сообщили, что транспорт предназначен для учащихся школы № 7. По информации мамы двух школьников Анны Лариной, с тех самых пор семья оплачивает ежедневные поездки на такси в одну сторону и на рейсовом автобусе в обратную сторону до поселка. В среднем дорога для детей обходится от 420 до 720 рублей в день.

По ее словам, обращения к директору школы № 8 и жалоба в прокуратуру Кондопожского района в декабре не принесли результатов. Бездействие администрации и школы законными представителями детей трактуется как нарушение федерального закона «Об образовании в РФ», гарантирующего транспортное обеспечение для сельских школьников, и конституционное право на образование.

В Миниобразования Карелии на запрос редакции ответили, что детям, которые обучаются в школе № 8 Кондопоги выданы бесплатные проездные билеты на рейсовый автобус. Однако район юридически прорабатывает возможность подвоза детей школ № 7 и № 8 одним школьным автобусом.

— Ситуация пока никак не решилась. Нам предложили на этой неделе ездить на автобусе школы номер № 7, но рейс предложили только в 7-15, хотя есть удобный рейс школьного автобуса в 8-05. Проездных тоже не выдали, обещали на следующей неделе выдать. Только это нам совсем не подходит, поскольку рейсовый автобус есть только в 7 утра. Где дети будут находиться и кто будет отвечать за их безопасность с 7-15 до 8-30 нам не объяснили, — рассказывает мама школьников Анна Ларина. — Вчера нас впервые вызвали в прокуратуру, опросили и обещали разобраться в вопросе. Общественный резонанс очень помог. Надеемся на чудо.

По информации Столицы на Онего, в похожей ситуации находятся пять учеников школы № 8, которые проживают в Березовке, а также ученик школы № 1 этого же поселка.

Ранее мы рассказывали о школьнике из поселка Виданы, который вынужден ходить 2,5 километра к школьному автобусу по дороге, где свободно гуляют волки.