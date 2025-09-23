Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума после закрытия границы с Россией

Показатели безработицы в соседнем с Карелией государстве бьют рекорды.
По итогам второго квартала 2025 года уровень безработицы в Финляндии достиг 20-летнего максимума и составил 10,2%, сообщает «РБК» со ссылкой на службы статистики страны. Среди государств Еврозоны этот показатель выше только у Испании — 10,29%.
Согласно данным финского издания «Yle», полученные сведения отражают уровень безработицы среди населения в возрасте от 15 до 74 лет с исключением сезонных изменений. При учёте всех факторов в августе этот показатель составил 9,3%, тогда как годом ранее он не превышал 7,5%.
Как отмечает британское агентство «Reuters», после прекращения торговли с Россией в Финляндии произошёл серьёзный экономический спад.
Власти страны, стремясь избежать дефицита бюджета, приняли меры жёсткой экономии. Это привело к замедлению роста ВВП и резкому сокращению рабочих мест.
Напомним, по решению Хельсинки граница между Финляндией и северо-западными регионами России закрыта с 2023 года из-за потока беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.
Ранее спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов заявил, что отношения между Россией и Финляндией не наладятся в ближайшем будущем. По его словам, на это потребуются десятилетия.