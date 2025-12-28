Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2000 года

Число безработных финнов превысило 25-летний антирекорд.

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с начала XXI века и составил 10,6%, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгово-промышленной палаты страны.

— Число безработных в ноябре составило 276 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем год назад, — сообщили в учреждении.

По данным статистического центра, годом ранее доля нетрудоустроенных граждан была значительно ниже — 8,9%. Как заявил представитель торгово-промышленной палаты республики Юкка Аппелквист, сейчас этот показатель достиг «более высокого уровня, чем когда-либо в 2000-е годы».

Напомним, по итогам второго квартала 2025 года уровень безработицы в Финляндии составлял 10,2%. Согласно сведениям британского агентства «Reuters», после прекращения торговли с Россией в стране произошёл серьёзный экономический спад. Республиканские власти, стремясь избежать дефицита бюджета, приняли меры жёсткой экономии, которые привели к замедлению роста ВВП и резкому сокращению рабочих мест.