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Уровень газификации Карелии составляет почти 33%

Новости. Экономика
14:00, 20 Июня 2025
фото: © Правительство РК

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На площадке Петербургского международного экономического форума Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с делегацией ООО «Газпром межрегионгаз» планы и текущие задачи по газификации региона.

Правительство Карелии совместно с компанией «Газпром» продолжают совместную работу по реализации Программы развития газоснабжения и газификации республики.  В ее рамках предусмотрена газификация 75 населенных пунктов, в которых будет обеспечена техническая возможность подключения к газораспределительным сетям более 26 тысяч домовладений. Также запланирован перевод на природный газ 93 котельных. Основные работы будут проведены в ближайшие три года.

«Сегодня уровень газификации Карелии составляет уже почти 33 процента. Мы начнем активно газифицировать республику благодаря строительству магистрального газопровода «Волхов — Мурманск». В районах Карелии будут построены газораспределительные станции. Эта работа находится у нас под контролем», — сообщил заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа компании «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.



Строительство газопровода от Волхова до Мурманска через Карелию ведется по поручению Президента России Владимира Путина и должно завершиться к 2030 году. Протяженность газопровода на территории республики составит более 600 км. Часть межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, которые необходимо будет проложить в пяти северных районах, уже запроектированы.

В Карелии продолжается и реализация программы догазификации: от жителей принято 3415 заявок на подключение к природному газу, заключено 3294 договора. Почти 2370 жилых домов и домовладений газифицированы. Еще 1414 планируется подключить к природному газу в текущем году.

«По этому направлению работы республика находится в «зеленой зоне». Спасибо Правительству Карелии за взаимодействие», — отметил Юрий Пахомовский.

В числе ближайших задач также газификация Лахденпохского, Пудожского районов и Сортавальского округа.

«Программа газификации имеет для Карелии высокую значимость. Она создает новые возможности для развития экономики республики, реализации инвестиционных проектов и повышения качества жизни наших жителей», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

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