Уровень преступности в Карелии «значительно выше», чем по России, заявил зампрокурора республики

Количество преступлений в Карелии снизилось в этом году, но общая криминогенная ситуация хуже, чем в соседних регионах и в целом по России.

Об этом сообщил в интервью телеканалу «Сампо ТВ. 360» заместитель прокурора республики Дмитрий Гаррес.

«Очень большой уровень преступности на 100 тыс. населения. в Республике Карелия. Преступность на 100 тыс. населения превосходит как Северо-Западный федеральный округ, так и в целом Российскую Федерацию. Причем значительно», — сказал Гаррес.

По его словам, Карелия лидирует, в том числе по уровню преступности среди несовершеннолетних и рецидивистов.

Вместе с тем, зампрокурора отметил снижение количество преступлений в регионе на 7% с начал агода.