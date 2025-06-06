Уровень радиации измерили в крупнейших городах Карелии

Специалисты сообщили, представляет ли опасность для человека гамма-излучение в городах республики.

Средние значения мощности дозы гамма-излучения за май 2025 года измерили специалисты в пяти крупнейших городах Карелии, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Уровень гамма-фона определялся на открытой местности в контрольных точках в городах Петрозаводск, Кондопога, Сортавала, Костомукша и Сегежа.

Измерения показали, что мощность гамма-излучение во всех пяти городах соответствует естественным значениям и не представляет опасности для людей.