Число смертей на дорогах Карелии с начала года стало в три раза больше

За первые 18 дней нового года в дорожных авариях в Карелии погибли 13 человек.

По данным ГИБДД Карелии на 18 января, в 2023 году на дорогах республики в 25 ДТП погибли 13 человек, 30, в том числе, два ребенка получили травмы.



За этот же период 2022 года в регионе произошли 26 ДТП, в которых погибло четыре человека. Об этом «Столице на Онего» рассказали в региональной Госавтоинспекции. Таким образом, уровень смертности в дорожных авариях вырос в нашей республике в три с лишним раза.



Напомним, в частности, 12 января на 163 километре трассы «Сортавала» столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan. Водитель и пассажирка Mitsubishi — 23-летняя Лейла Салямова, лучшая представительница хай-дайвинга в России — погибли. В Volkswagen находились мужчина и женщина, они были госпитализированы. У 24-летнего водителя Mitsubishi на момент аварии стаж вождения составлял четыре месяца.



Также сегодня пополнился список жертв смертельным ДТП в Муезерском районе. В больнице скончалась 68-летняя пассажирка автомобиля Daewoo Matiz. Водитель малолитражки погиб сразу после столкновения.

Еще одного пострадавшего в аварии — 38-летнего мужчину — доставили в больницу.

Авария произошла 18 января в 8.30 на 201 километре автодороги на Костомукшу. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz.