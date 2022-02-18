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Уровень смертности среди населения Карелии за год вырос на 31,4%

Новости. Общество
13:52, 21 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

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Естественная убыль населения Карелии в 2021 году выросла в 1,7 раза — увеличилась смертность и сократилась рождаемость.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия», где приведены данные о демографической ситуации за 11 месяцев прошлого года.

За этот период число родившихся в Карелии сократилось на 32 человека, а количество умерших увеличилось на 2618 человек. Число умерших превысило количество родившихся в 2,4 раза.

Уровень рождаемости в расчете на 1 тыс. человек населения остался таким же, как в 2020 году, а уровень смертности вырос на 31,4%.

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Комментарии

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Беня
2022-02-21 14:13:30
Шо за день сёння? Сення день "все по тридцать", шо инфляция шо цены шо смертность :)
Гость
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