Уровень смертности среди населения Карелии за год вырос на 31,4%

Естественная убыль населения Карелии в 2021 году выросла в 1,7 раза — увеличилась смертность и сократилась рождаемость.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия», где приведены данные о демографической ситуации за 11 месяцев прошлого года.

За этот период число родившихся в Карелии сократилось на 32 человека, а количество умерших увеличилось на 2618 человек. Число умерших превысило количество родившихся в 2,4 раза.

Уровень рождаемости в расчете на 1 тыс. человек населения остался таким же, как в 2020 году, а уровень смертности вырос на 31,4%.