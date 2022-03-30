Уровень вакцинации от коронавируса взрослого населения Карелии превысил 57,6%

В Карелии с начала вакцинации от коронавируса полностью привились 279 тыс. человек, что составляет 57,6% от общего числа взрослых.

Повторно вакцинированы 96,7 тыс. жителей республики. Кроме того, привиты 337 детей.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Карелии.

«Иммунный ответ на вакцинацию против коронавирусной инфекции или на перенесённое заболевание длится примерно полгода. Затем уровень антител начинает снижаться. Для того чтобы при очередной встрече с коронавирусом, в том числе с его новыми штаммами, иммунитет быстрее начал борьбу с вирусом, его надо держать в „боевой готовности“, то есть поддерживать высокий уровень антител. Поэтому и нужна повторная прививка. Она позволяет усилить защиту организма от коронавируса и не допустить развитие тяжёлых форм заболевания», — приводит пресс-служба Минздрава слова врача-эпидемиолога Инны Рожковой.