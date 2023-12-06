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Уровень воды в крупнейшей реке Петрозаводска превысил критическую отметку

Новости. Общество
10:20, 07 Декабря 2023
фото: ГКУ Карельская поисково-спасательная служба

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Спасатели не смогли подойти к зажору на Шуе.

Как сообщили в карельской поисково-спасательной службе, в настоящее время продолжаются наблюдения за ледовой обстановкой в реке Шуя в районе деревни Бесовец.

По данным Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Шуе превысил критическую отметку на 26 сантиметров.

Группа подразделения разминирования и взрывных работ 6 декабря обследовала русло реки и установила, что уровень воды высокий, но не критичный.

В реке имеется зажор, однако подход к нему невозможен из-за того, что на берегах еще не сформировался прочный лед. При этом, несмотря на подтопление, угрозы береговым домовладениям сейчас нет.

По словам спасателей, проведение взрывных работ сейчас нецелесообразно. Мониторинг ледовой обстановки продолжается.

Ранее сообщалось о том, что Шуя вышла из берегов в Прионежском районе Карелии.

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