Уровень воды в реке в Беломорске вновь превышен

Синоптики прогнозируют дальнейший рост уровня воды в реке Нижний Выг.
Фактический уровень воды превысил неблагоприятную отметку, сообщили в Карельском гидрометцентре.
— Уровень воды составляет 213 см. Это выше нормы. Неблагоприятным явление считается уже на отметке 190 см. Подтопления наблюдателем поста не зафиксированы, — сообщили в ведомстве.
Синоптики уточнили, что в связи с сохранением морозной погоды, продолжится рост уровня воды вследствие зажорных явлений.
Напомним, на прошлом неделе сотрудники Карельской поисковой службы ликвидировали заторы. Взрывные работы они вели два дня: произвели 150 подрывов ледового покрытия, что обеспечило беспрепятственный проход воды по реке. Уровень воды в местах проведенных взрывных работ снизился на 30 — 70 сантиметров, уточнили спасатели. Добавим, что в январе этого года карельские спасатели уже проводили взрывные работы на этой реке.
Напомним, ранее карельские ученые установили, что зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата.