Уровень заболеваемости COVID-19 в Карелии стремится к нулевой отметке

За минувшую неделю в республике зафиксировали 12 случаев коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
За истекшие семь дней, с 26 июня по 2 июля, в регионе зарегистрировали 12 случаев заболевания COVID-19. Это на восемь случаев меньше показателей предыдущей недели.
То есть, отметили в Роспотребнадзоре, число заболевших упало сразу на 38,1%.
При этом средний показатель тестирования в неделю в республике составляет 33,2 на 100 тысяч населения, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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