Уровень заболеваемости COVID-19 в Карелии стремится к нулевой отметке

За минувшую неделю в республике зафиксировали 12 случаев коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За истекшие семь дней, с 26 июня по 2 июля, в регионе зарегистрировали 12 случаев заболевания COVID-19. Это на восемь случаев меньше показателей предыдущей недели.



То есть, отметили в Роспотребнадзоре, число заболевших упало сразу на 38,1%.



При этом средний показатель тестирования в неделю в республике составляет 33,2 на 100 тысяч населения, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.