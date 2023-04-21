Уровень заболеваемости Covid-19 в Карелии вновь вырос

За прошедшую неделю в республике выявили на 64% случаев заболевания Covid-19 больше, чем неделей ранее.

За неделю с 12 по 18 июня 2023-го в республике выявили 23 случая заболевания Covid-19, по данным Роспотребнадзора. Это на 64,3% больше по сравнению с показателями позапрошлой недели.

Рост числа заболевших отметился в возрастной группе 50-64 года и в группе старше 65 лет.

Средний показатель тестирования в неделю в республике составил 40,3 на 100 тысяч населения.

Напомним, за тот же период, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии снизилась почти на 20%.