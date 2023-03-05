Уровень заболеваемости COVID-19 в Карелии за неделю вырос вдвое

Специалисты отмечают двукратный рост уровня заболеваемости коронавирусом в Карелии за прошедшие семь дней.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в республике зарегистрированы 998 случаев заболевания COVID-19.



Этот показатель по сравнению с прошлой неделей превышен в два раза. Рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах.



Кроме этого, говорится в пресс-релизе управления, за истекшие семь дней в Карелии зафиксировано 7 342 случая заболеваний ОРВИ и гриппом.

Эпидемический порог превышен на 26,8%. Больше всего болеют подростки и взрослые. В возрастной категории 15 лет и старше зафиксирован рост уровня заболеваемости в 51,6%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4 072 случая заболевания ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю на карантин закрылись11 классов в пяти школах, две группы в одном детском саду.

С диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю госпитализированы 55 человек.