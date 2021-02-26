Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии вырос вместе со смертностью

Показатель смертности от COVID -19 в Карелии увеличился за минувшие сутки на фоне роста уровня заболеваемости.

Об этом говорят данные о ситуации с коронавирусом, опубликованные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки показатель смертности составил 49,3 случая на 100 тыс. населения. Днем ранее эта цифра был меньше - 48,9 на 100 тыс. жителей.

В среднем, по стране показатель выше - 58,1 случая на 100 тыс. населения.

Уровень заболеваемости в Карелии за минувшие сутки вырос с 6590,7 до 6613,2 случаев на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 2870,3 случая на 100 тыс. населения.

Вместе с тем, число инфицированных в Карелии за сутки сократилось. Если 26 февраля было выявлено 132 заболевших, то 27 февраля - лишь 92 человека.