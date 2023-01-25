Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии за неделю вырос почти вдвое

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости COVID-19 в Карелии увеличился 42,9%.

За неделю с 30 января по 5 февраля в республике выросла заболеваемость коронавирусом.



Речь идет о 343 случаях, показатель вырос на 42,9%, рассказали в региональном управлении роспотребнадзора.



Рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах, кроме 18-19 лет и 30-39 лет, отмечают в ведомстве.