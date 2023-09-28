Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии снизился по сравнению с прошлой неделей

Показатель заболеваемости в Петрозаводске ниже эпидпорога на 11,0%.

За неделю с 25 сентября по 1 октября в республике зарегистрировали 6061 случай заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 3,8%. В основном болеют люди от 15 лет и старше.

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Карелии.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2912 случая заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 11,0%.

На минувшей неделю из-за вспышек ОРВИ и гриппа закрыли 10 классов в восьми школах.

Кроме того, за прошедшую неделю специалисты выявили 39 случаев заболевания COVID-19.