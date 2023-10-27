Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии значительно превысил эпидпорог

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 17,6%.
За неделю с 23 по 29 октября в республике зарегистрировали 4847 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.
Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 17,6%. Превышение порога на 73% отмечается в возрастной группе заболевших граждан от 15 лет и старше, отметили в Роспотребнадзоре Карелии.
В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2346 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,6%.
На прошлой неделе из-за вспышек ОРВИ и гриппа закрыли 10 классов в 6 школах.
Кроме того, на минувшей неделе специалисты выявили 76 случаев заболевания COVID-19.
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