Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии значительно превысил эпидпорог

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 17,6%.

За неделю с 23 по 29 октября в республике зарегистрировали 4847 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 17,6%. Превышение порога на 73% отмечается в возрастной группе заболевших граждан от 15 лет и старше, отметили в Роспотребнадзоре Карелии.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2346 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,6%.

На прошлой неделе из-за вспышек ОРВИ и гриппа закрыли 10 классов в 6 школах.

Кроме того, на минувшей неделе специалисты выявили 76 случаев заболевания COVID-19.