Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии значительно превысил эпидпорог

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 18,1%.

За неделю с 18 по 24 сентября в республике зарегистрировали 6352 случая заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 18,1%. В основном болеют люди от 15 лет и старше.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 3 273 случая заболевания ОРВИ. Показатель ниже эпидпорога на 14,1%.

За истекшие семь дней из-за вспышек ОРВИ на карантин закрыли 47 классов в 19 школах и одну группы в детском саду.

Кроме того, за указанный период специалисты выявили 39 случаев заболевания COVID-19.