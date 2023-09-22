Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии значительно превысил эпидпорог

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 18,1%.
За неделю с 18 по 24 сентября в республике зарегистрировали 6352 случая заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями.
Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 18,1%. В основном болеют люди от 15 лет и старше.
В Петрозаводске за неделю зафиксировали 3 273 случая заболевания ОРВИ. Показатель ниже эпидпорога на 14,1%.
За истекшие семь дней из-за вспышек ОРВИ на карантин закрыли 47 классов в 19 школах и одну группы в детском саду.
Кроме того, за указанный период специалисты выявили 39 случаев заболевания COVID-19.
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