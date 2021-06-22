Уровень жизни населения Карелии падает вопреки прогнозам властей

Прогноз правительства Карелии о росте реальных доходов населения в 2021 году пока не оправдывается — официальная статистка показывает снижение уровня жизни.

Это следует из сравнения данных Карелиястата за первый квартал 2021 года и Основных параметров прогноза социально-экономического развития Карелии на 2021–2023 годы, составленного Минэкономразвития.

Согласно базовому сценарию, реальные денежные доходы жителей республики с учетом инфляции должны вырасти в 2021 году на 1%, а по целевому, более оптимистичному сценарию — на 1,5%.

Самый пессимистичный, «консервативный» вариант прогноза предусматривает сокращение реальных доходов населения на 1%. Однако итоги первого квартала оказались еще хуже.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».