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Уровень жизни населения Карелии падает вопреки прогнозам властей

Новости. Общество
10:53, 23 Июня 2021
фото: pixabay

Прогноз правительства Карелии о росте реальных доходов населения в 2021 году пока не оправдывается — официальная статистка показывает снижение уровня жизни.

Это следует из сравнения данных Карелиястата за первый квартал 2021 года и Основных параметров прогноза социально-экономического развития Карелии на 2021–2023 годы, составленного Минэкономразвития.

Согласно базовому сценарию, реальные денежные доходы жителей республики с учетом инфляции должны вырасти в 2021 году на 1%, а по целевому, более оптимистичному сценарию — на 1,5%.

Самый пессимистичный, «консервативный» вариант прогноза предусматривает сокращение реальных доходов населения на 1%. Однако итоги первого квартала оказались еще хуже.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2021-06-23 11:07:57
Картошку надо сажать, да грибы и ягоды собирать
кир
2021-06-23 10:57:44
При пандемии не будет никакого роста уровня жизни, - сказал кот-экономист. Дай-то бог просто выжить.
Гость
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