Урожай картофеля в Карелии достиг почти 5 тысяч тонн

В Минсельхозе республики подвели итоги сбора урожая в 2025 году.
В 2025 году карельские аграрии собрали 4,7 тысяч тонн картофеля (109% к плану и +7% к 2024 году) и 180 тонн овощей открытого грунта (100% к плану), сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.
На поддержку фермеров региональные власти направили более 10 млн рублей.
— На эти деньги аграрии могли приобрести качественный семенной материал, минеральные удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы, а также запасные части для сельскохозяйственной техники и оборудования, — рассказали в ведомстве.
Ранее мы писали, что петрозаводский фермер Никита Холошенко, занимающийвся выращиванием листового салата, завоевал золотую медаль на всероссийском конкурсе «Аграрное предпринимательство — вектор будущего».