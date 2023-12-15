Гость Карелии переклеил на товарах дорогие ценники на дешевые и обманул магазин на 11 тысяч рублей

Уроженец Башкортостана переклеил ценники на продуктах, новогодних игрушках и бытовой химии.

Вечером в четверг, 14 декабря, на пульт вневедомственной охраны в Петрозаводске поступил сигнал «Тревога» из гипермаркета города. Там 40-летний уроженец Башкортостана выбрал товар и переклеивал ценники с дорогих на дешевые на продуктах, новогодних игрушках и бытовой химии. Общий ущерб составил больше 11 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали сотрудникам полиции.

А в сетевом магазине Олонца 34-летний мужчина попытался украсть замороженные полуфабрикаты. Сотрудники Рогсвардии задержали его и доставили в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.