Уроженец Карелии посмертно награждён Орденом Мужества

Указом Президента России Владимира Путина уроженец деревни Тукса Олонецкого района Карелии Григорий Николаевич Оноев награждён Орденом Мужества (посмертно).

Государственная награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Григорий Николаевич родился 5 февраля 1987 года в деревне Тукса Олонецкого района. Григорий Николаевич из многодетной семьи. Свои детские и юношеские годы он провел в д. Тукса и в городе Олонце. Обучался в двух школах Туксинской и Олонецкой средней №1. В 2008 году окончил профессиональное училище в городе Гатчина Ленинградской области по специальности тракторист- машинист. В 2009 году Григорий Николаевич женился, родился сын. В 2014 году он вместе с семьёй переезжает жить в д. Мегрега. Григорий Николаевич работал в разных учреждениях и организациях. Последнее место работы до подписания контракта с Вооруженными силами РФ - Акционерное общество « Племсовхоз Мегрега», сообщает Администрация Олонецкого района.



14 июня 2023 года Григорий Оноев принял решение подписать контракт для участия в защите Родины. 15 мая 2025 года он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.



Орден Мужества был вручён вдове героя, Надежде Васильевне, главой Олонецкого района Вадимом Мурым.



Это был выбор настоящего, мужественного человека, — говорится в сообщении, посвящённом памяти Григория Оноева.

Ранее мы сообщали, что житель севера Карелии награжден Орденом Мужества посмертно.