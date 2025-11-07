Уроженец Карелии из ревности разбил автомобиль беременной жене

Уроженец Карелии угрожал убийством жене и разбил ее автомобиль.

Инцидент произошел 3 ноября в Апатитах, сообщает издание «Хибинформбюро». Во дворе одного из домов по улице Гайдара 30-летний уроженец Карелии сорвал злость на машине супруги. Семейная пара разводится. Около трёх часов ночи муж решил заглянуть к жене, чтобы забрать вещи. Та отказалась открывать ему дверь.

Разъярённый мужчина выбежал во двор, пнул ногой принадлежащий женщине Lada X-Ray, а затем сел за руль Haval и целенаправленно врезался в «Ладу». Но и этого дебоширу показалось мало; в завершение он выбил в отечественном авто стекло пассажирской двери. Прибывшие к месту происшествия инспекторы ДПС выяснили, что у дебошира нет водительских прав.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Также известно, что на днях в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. По словам супруги, находящейся на последнем триместре беременности, спутник жизни угрожал убить её, применив при этом удушающий приём. «Он уверен, что у меня есть любовник», — объяснила женщина случившееся во дворе сегодня ночью.

