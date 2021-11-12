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Уроженец Карелии организовал в Ленобласти нарколабораторию

Новости. Криминал
16:35, 28 Ноября 2021
фото: ©Коллаж Столица на Онего

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Как пишет 47news со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 28 ноября возбуждено уголовное дело по составу "Незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере". Произошло это после того, как в доме на территории поселка Пальцево была обнаружена подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков. Полицейские изъяли 11 килограммов готовой продукции, а также прекурсоры, реактивы, посуду, защитные маски и оборудование.

Был задержан и организатор нарколаборатории. Им оказался 37-летний уроженец Карелии. Полицейские обнаружили у него 5 граммов наркотиков. Мужчина арестован. Ранее он привлекался за угоны и кражи.

Ранее в Карелии арестовали 18-летнего лидера ОПГ, торговавшей наркотиками через интернет.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-28 18:30:54
Бежит бизнес из Карелии!
кир
2021-11-28 17:36:42
Самобытный. Только расстрел, бестолочи.
Offff
2021-11-28 17:14:54
Педриот ...
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