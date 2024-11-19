Уроженец Карелии по предложению Президента России может возглавить ярославскую прокуратуру

Владимир Путин предложил уроженца Пудожа на должность главного ярославского прокурора.
Президент России Владимир Путин предложил на должность прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого, который сейчас занимает пост заместителя прокурора Тверской области, пишет 76.RU.
Предложение главы государства 18 ноября озвучил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Окончательное решение примет Совет Федерации. Затем соответствующий указ должен подписать президент.
Старшему советнику юстиции Клименту Юрздицкому 48 лет, он родился в Пудоже. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию и начал работать в прокуратуре.
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