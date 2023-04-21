Уроженец Карелии признан лучшим переводчиком Гомера на русский язык

Павла Шуйского, автора считающихся каноническими переводов поэм Гомера, подзабыли на своей малой родине – в Карелии.
Как пишет «Фактор News», 11 июля исполнится 145 лет со дня рождения нашего земляка Павла Шуйского. Павел Александрович родился в 1878 году в Петрозаводске, окончил классическую гимназию. Он учился в Нежинском историко-филологическом институте Черниговской губернии, а затем перевелся на славянское отделение Московского университета, который окончил в 1907 году. А затем продолжил обучение в Иенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии, которое завершил в 1909 году.
Смутное предреволюционное время Павел Александрович провел в Европе, в частности, в Польше, изучая античную литературу, но в 1922 вернулся в уже советскую Россию.
В 1949 году в свет вышел главный труд жизни Павла Шуйского — перевод «Одиссеи» Гомера. И только тогда стало известно, что филолог безостановочно работал над ним более 20 лет.
Чем отличался этот перевод от работы поэта Василия Жуковского, который считается первым переводчиком Гомера, читайте здесь.
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