Реклама

Новый район Петрозаводска «Талоярви» на берегу Онежского озера продолжает преображаться
22.11.2023 16:53
В Петрозаводск идут метели, а затем морозы до -23℃
22.11.2023 16:26

Уроженец Карелии развратил девочку-подростка в соседнем регионе

Новости. Криминал
12:17, 23 Ноября 2023
фото: © Aramyan / Istockphoto

Новости партнеров

Уроженец Карелии развратил девочку-подростка в деревне Тервеничи Ленобласти.

В ночь на четверг, 23 ноября, сотрудники полиции задержали 57-летнего уроженца Карельской АССР. Мужчину подозревают в растлении 14-летней девочки, совершенном восемь лет назад в Ленинградской области, пишет 47Channel.

Преступление было совершено с 1 по 31 мая 2015 года. Мужчина, которому тогда было 49 лет, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Он растлил ребенка в своей квартире по улице Нагорной в деревне Тервеничи, уточняет интернет-издание.

Пострадавшая, которой сейчас 22 года, рассказала полицейским о случившемся 22 ноября. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело, а злоумышленника задержали в Лодейном Поле.

Задержанный 57-летний житель деревни Тервеничи находится в изоляторе. Полицейские выясняют другие эпизоды преступной деятельности насильника, пишет 47Channel.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.11.2023, 13:27
Власти России сообщили о мобилизации всех ресурсов для предотвращения обвала экономики
19.11.2023, 15:36
На севере Карелии идут переговоры финских и российских пограничников
18.11.2023, 09:45
Жительница Карелии пострадала из-за закрытых границ с Финляндией
18.11.2023, 19:10
Появилось видео задержания беженцев в Вяртсиля на границе с Финляндией
16.11.2023, 08:01
Врач-кардиолог опубликовал расчетный листок по зарплате
19.11.2023, 18:17
Таинственные «санитары» опустошают магазины соседнего с Карелией региона

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.