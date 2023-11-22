Уроженец Карелии развратил девочку-подростка в соседнем регионе

Уроженец Карелии развратил девочку-подростка в деревне Тервеничи Ленобласти.

В ночь на четверг, 23 ноября, сотрудники полиции задержали 57-летнего уроженца Карельской АССР. Мужчину подозревают в растлении 14-летней девочки, совершенном восемь лет назад в Ленинградской области, пишет 47Channel.

Преступление было совершено с 1 по 31 мая 2015 года. Мужчина, которому тогда было 49 лет, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Он растлил ребенка в своей квартире по улице Нагорной в деревне Тервеничи, уточняет интернет-издание.

Пострадавшая, которой сейчас 22 года, рассказала полицейским о случившемся 22 ноября. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело, а злоумышленника задержали в Лодейном Поле.

Задержанный 57-летний житель деревни Тервеничи находится в изоляторе. Полицейские выясняют другие эпизоды преступной деятельности насильника, пишет 47Channel.