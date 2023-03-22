Уроженец Карелии Владимир Игнатенков возглавил Следком Пензенской области

Бывший замруководителя СКР по Карелии Владимир Игнатенков возглавил Следком Пензенской области.

В среду, 22 марта, появилась информация о назначении на пост и.о. руководителя Следкома Пензенской области уроженца Карелии, полковника юстиции Владимира Игнатенкова.

К своим новым обязанностям он приступил сегодня же, сообщает портал 1pnz.ru. В августе 2022 года мы писали о том, что Игнатенков ушел на повышение, приступил к работе в генерал-майорской должности первого замруководителя Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



После работы на севере России его перевели в Пензенскую область. За добросовестную службу Владимира Игнатенкова неоднократно награждали медалями и знаками отличия.