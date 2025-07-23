Уроженец Карелии задержан по подозрению в убийстве в Ленобласти

Инцидент произошел ночью 31 июля на берегу Колтушского озера в поселке Янино Всеволожского района.
В Ленинградской области задержали 38-летнего уроженца Карелии, которого подозревают в убийстве.
По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе драки подозреваемый нанес 25-летнему мужчине не менее восьми ножевых ранений. Предварительно, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Потерпевший скончался на месте происшествия. Еще один участник конфликта, 31-летний знакомый погибшего, был госпитализирован с ножевыми ранениями.
Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, но был задержан правоохранительными органами по горячим следам. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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