Уроженец Карелии загорелся в соборе Санкт-Петербурга

Мужчина загорелся в Троицком соборе Петербурга, когда смотрел на иконы.

Пожар в петербургском Троицком соборе и посетитель, с которого он начался, сняла камера наблюдения, сообщает «Фонтанка.ру».

Судя по кадрам, 12 августа в 18.45 мужчина прошёл в храм, с небольшой заминкой направился к иконам и застыл перед ними на некоторое время. Через минуту произошла вспышка.

Первым на помощь бросился сотрудник собора, почти сразу подоспели другие посетители. Пламя с человека сбивали одеждой и заливали из огнетушителя.

По данным «Фонтанки», звонок в экстренные службы поступил в 18.51. Пострадавшему в начале сентября исполнится 54 года.

Он родом из Карелии, в Петербурге был зарегистрирован на Варшавской улице. В багаже — статьи за кражу и побои, в июле этого года попался на мелком хулиганстве, аналогичный штраф получил в сентябре прошлого года.

Судебные приставы знают его как должника за газ, тепло и электроэнергию. Среди исполнительных производств также есть долг по кредиту почти в 70 тысяч рублей. «ВКонтакте» хранит две заброшенные страницы на имя мужчины, на одной из них он извещает, что покинул планету Земля. Человек с такими же данными регистрировал ИП в 2013 году, основным видом деятельности указана торговля бытовыми электротоварами в розничных магазинах.

Причины случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.