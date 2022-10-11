Уроженец Петрозаводска скрылся от суда в Прионежском районе

Обществоведение

Недавно в Луганск доставили гуманитарный груз для 40 наших земляков, которые участвуют в спецоперации. Его на личном автомобиле в ЛНР привезли Сергей и Дмитрий Егоровы, отец и сын из Петрозаводска.