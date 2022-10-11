Уроженец Петрозаводска скрылся от суда в Прионежском районе

Полиция Прионежья разыскивает петрозаводчанина, скрывшегося от мирового суда, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские Прионежского района разыскивают скрывшегося от мирового суда за совершение имущественного преступления Петра Алексеевича Е., 1986 года рождения, уроженца Петрозаводска.
Всех, кто располагает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8-911-660-57-27, 8-814-2-57-96-16, 8-814-2-73-90-29 или 02.
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