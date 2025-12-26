Уроженец Петрозаводска, тренер по акробатике, погиб в ходе СВО

Родные и близкие сообщают о гибели в зоне специальной военной операции Сергея Орлова — разносторонне развитого человека, тренера и наставника.
По словам супруги Валерии Сафоновой, Сергей был человеком, у которого получалось всё, за что он брался: талантливый акробат, тренер, музыкант и специалист, помогавший многим людям справляться с физическими и душевными травмами. Его запомнят как доброго, отзывчивого, мудрого человека с философским взглядом на жизнь, проживавшего каждый её момент ярко и осознанно.
Сергей до отправления в зону СВО жил в Челябинске, как указано на его странице «В Контакте».
В связи с обстоятельствами традиционное прощание невозможно, сообщается в соцсети. Сафонова просит всех, кто знал и помнит Сергея, почтить его память добрыми воспоминаниями, тихой молитвой или поставить свечку за упокоение.
