Уроженец поселка на юге Карелии погиб на СВО

В Пряжинском районе сообщили о гибели на спецоперации местного уроженца Виталия Ершова.

В официальном паблике администрации Пряжинского района сообщили о гибели на спецоперации уроженца поселка Матросы Виталия Ершова.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, Ершов Виталий Александрович, житель поселка Матросы», — написали в паблике.

Власти района принесли.глубокие соболезнования жене Надежде Петровне, дочери Валерии, родным и близким военнослужащего.