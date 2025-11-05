В Прионежье простились с погибшим на СВО земляком

Житель Карелии скончался при выполнении боевых задач.
Сегодня, 6 ноября, в Прионежском районе состоялась церемония прощания с рядовым Иваном Ушаковым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава местной администрации Григорий Шемет на своей странице ВКонтакте.
— От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана, — написал он.
Ранее стало известно, что на СВО погиб уроженец Медвежьегорского района Юрий Воровенко. Местные жители простились с земляком в городском Центре культуры и досуга.