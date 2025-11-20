Уроженец Пудожа Сергей Вершинин погиб в зоне спецоперации

В Пудоже простятся с земляком, погибшим при выполнении боевого задания в ходе СВО.
Житель Пудожа Сергей Вершинин погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО, сообщили родственники бойца в группе «Подслушано в Пудоже | Карелия».
Церемония прощания будет проходить сегодня, 21 ноября, с 12:00 до 19:00 в городском траурном зале на улице Карла Маркса, 14.
Похороны состоятся завтра, 22 ноября, в 12:00 после выноса тела из зала прощания.
Ранее мы писали, что в ходе спецоперации скончался уроженец Ильинского поселения Олонецкого района Антон Фролов.