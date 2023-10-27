Уроженец Пудожского района Карелии погиб на СВО

Во время специальной военной операции погиб наш земляк Валентин Борисович Егоров.
Как сообщил в соцсети глава Пудожского района Алексей Зубов, в ходе СВО погиб рядовой Егоров Валентин Борисович
«Самые искренние соболезнования родным и близким», — написал чиновник.
По решению родственников похороны состоятся в Псковской области, по месту жительства семьи погибшего.
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