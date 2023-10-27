Уроженец Пудожского района Карелии погиб на СВО

Во время специальной военной операции погиб наш земляк Валентин Борисович Егоров.

Как сообщил в соцсети глава Пудожского района Алексей Зубов, в ходе СВО погиб рядовой Егоров Валентин Борисович





«Самые искренние соболезнования родным и близким», — написал чиновник.



По решению родственников похороны состоятся в Псковской области, по месту жительства семьи погибшего.