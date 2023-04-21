Уроженец района в Карелии погиб на СВО

Глава администрации Медвежьегорского района сообщил о гибели земляка в ходе спецоперации.
Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов сообщил о гибели в ходе спецоперации местного уроженца Сергея Лапина.
«В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб наш земляк - житель Медвежьегорска, Лапин Сергей Николаевич», - написал глава местной администрации на своей странице в соцсети.
Максим Антипов принёс соболезнования родным и близким Сергея.
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